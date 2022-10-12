SİNOP'TA TEMELİ KAYAN 5 KATLI APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
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SİNOP'TA TEMELİ KAYAN 5 KATLI APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

12.10.2022 13:49

SİNOP'ta inşaat çalışması nedeniyle 5 katlı bir apartmanın temelinde kayma oluştu.

SİNOP'ta inşaat çalışması nedeniyle 5 katlı bir apartmanın temelinde kayma oluştu. Apartmanda yaşayan 8 kişi, çökme riskine karşı tahliye edildi.

İncedayı Mahallesi'nde bir arsada yapımına başlanan inşaat çalışması sırasında 5 katlı bir apartmanın temelinde kayma yaşandı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri, yıkılma tehlikesine karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Çökme riskine karşı 5 katlı apartmanın 3 dairesinde yaşayan 8 kişi, tahliye edildi. Vinç yardımıyla destek verilen bina için geçici temel sağlamlaştırma çalışması başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİNOP'TA TEMELİ KAYAN 5 KATLI APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: SİNOP'TA TEMELİ KAYAN 5 KATLI APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
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