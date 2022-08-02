Kaza, saat 15.00 sıralarında Boyabat ilçesi Karacaören mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halindeki 17 HL 915 plakalı Z.O. hakimiyetindeki otomobil, önüne çıkan traktöre çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan Ö.T. ters dönen otomobilde sıkıştı. Boyabat itfaiye ekiplerince yaralılar sıkıştığı yerden çıkartılarak 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Boyabat, İtfaiye, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sinop'ta ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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