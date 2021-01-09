Sinop'ta tersane, tekne imal ve çekek yeri tahsis edilecek

Sinop'un Gerze ilçesinde, mülkiyeti Hazineye ait yaklaşık 58 bin metrekare yüzölçümlü taşınmaz, tersane, tekne imal ve çekek yeri alanı olarak tahsis edilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, yatırımcılar, söz konusu alan üzerine tahsis amacına uygun nitelikte tesis kurabilecek.

İlgili mevzuata göre tahsis işlemi gerçekleştirilecek yatırımcı, yerin tesliminden itibaren 1 yıl içinde ruhsat alarak inşaata başlayacak, daha sonra planına uygun olarak 2 yıl içinde uygun görülen yatırımlarının tamamını bitirecek. Bu süreler, mücbir sebeplerin varlığı halinde 1 yıla kadar uzatılabilecek.

Üzerine ihale kalan ve ihalesi onaylanan yatırımcı lehine Hazine taşınmazları üzerinde tesis yapılması amacıyla 30 yıla kadar irtifak hakkı veya kullanma izni verilecek.

Konuya ilişkin başvurular, yatırımın maliyet hesabı, planlanan finansman kaynağı, istihdam durumunu gösterir detaylı liste, yıllık yapılacak tekne adedi, üretilecek en büyük tekne boyu gibi gerekli bilgi ve belgelerle 30 gün içinde kapalı zarf usulüyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yapılacak.

Müracaat süresinin bitiminin ardından, Bakanlıkça oluşturulan komisyon tarafından başvuruların değerlendirilmesi sonrasında, uygun görülen yatırımcının tahsis işlemleri sonuçlandırılacak.