Sinop'ta tezgahlar havuz balıklarına kaldı

Sinop'ta son günlerde etkisini sürdüren kötü hava koşulları, balık tezgahlarının boşalmasına neden oldu.

Fırtına sebebiyle denize açılamayan balıkçılar Sinop İskelesi'ne teknelerini bağlamak durumunda kalırken balık tezgahlarında ise havuz balıkları yer aldı.

Balıkçılar yaptığı açıklamada, fırtınaya bağlı olarak son günlerde denize açılamadıklarını söyledi.

Avcılık yapılamadığından tezgahların boş kaldığını vurgulayan balıkçı İbrahim Coşkunarslan, balık fiyatlarında artış yaşandığına da dikkati çekti.

Bazı tezgahlarda az miktarda istavrit bulunduğunu söyleyen Coşkunarslan şöyle konuştu: "Son birkaç gündür hava şartları kötüydü denize açılamadık. Bu nedenle tezgahlarımız da havuz balıkları var. Tezgahlarda şu an itibarıyla deniz balığı çok az. Genelde levrek, somon ve çipura gibi havuz balıkları var. Hava muhalefeti devam ettiği sürece av yapılabilmesi mümkün gözükmüyor. Bir iki gün daha tezgahlarda havuz balıkları olur. Vatandaşlarımız bu süre zarfında bu balıkları tüketmek durumundalar. Burada yapacak bir şey yok çünkü hava çok kötü. Bu şartlar altında avcılık yapılamaz. Pandemi döneminde bağışıklığın düşmemesi açısından vatandaşlara bol bol balık tüketmelerini öneriyoruz" dedi.

Coşkunarslan, balıkçıların yapılan uyarıları dikkate alarak denize açılmadıklarını, fırtınanın dinmesiyle tekrar denize açılacaklarını kaydetti.

Öte yandan tezgahlarda az miktarda bulunan somon 35 TL, levrek 50 TL çipura 40 liradan satılıyor. - SİNOP