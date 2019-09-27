Son Dakika Haberleri: Sinop'ta tezgahlar palamutla şenlendi
Son Dakika Güncel Haber

Sinop'ta tezgahlar palamutla şenlendi

23 dakika önce

Sinop'ta tezgahlar palamutla şenlendiKaradeniz'de, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından balıkçılar, ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor.

Sinop'ta tezgahlar palamutla şenlendi

Karadeniz'de, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından balıkçılar, ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Sinop'ta, deniz suyunun soğumasıyla birlikte palamut sezonu da başladı.

Sinoplu balıkçılar, 1 Eylül'de 'Vira bismillah' diyerek ağlarını denize bıraktı. Geçen yıl sezona palamut bereketiyle başlayan balıkçılar, bu sezon deniz suyu henüz istenilen seviyede soğumadığından, denizden umduğunu bulamamıştı. Deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle birlikte palamut sezonun başlaması, Sinoplu balıkçıların yüzünü güldürdü. Balıkçılar, gün geçtikçe tezgahlarda balıkların artacağını ve fiyatlarının düşeceğini söyledi. Balıkçı tezgahlarını şenlendiren ağırlıkları 200 ile 600 gram arasındaki palamutlar, 10 TL'den başlayıp 30 TL'ye kadar satılıyor.

Sinoplu balıkçı Sefa Mete, mevsim sıcaklıklarının normal seviyeye ulaşmasından ötürü sezonun canlandığını söyleyerek, Palamudun bollaşmasının sebebi, mevsim sıcaklıklarının normal seviyeye ulaşması. Bu sene mevsimler biraz geriden geliyordu. Yani biz Eylül ayında Ağustos ayının sıcaklıklarını yaşadık. Rusya'da 15 dereceyken, Karadeniz'de deniz sıcaklığı 26-27 dereceden aşağı düşmedi. Şu anda mevsimler normalleştikçe de balık piyasası hem denizde hem karada rayına oturuyor dedi.

Sinop'ta tezgahlar palamutla şenlendi

Karadeniz, Eylül, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hurdacıyken bulduğu tarihi eserlerle antikacı oldu
İngiltere'de yaşayan trans erkek, doğurduğu çocuğun babası olmak için verdiği hukuk mücadelesini kaybetti Gözü yaşlı anne, yüzlerce asker arasından oğlunu aradı Figen Yüksekdağ'dan hakkında verilen ikinci tutuklama kararına tepki: Çifte tutuklama kar etmez.

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 16:12:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta tezgahlar palamutla şenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]