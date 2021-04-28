Sinop'ta tezgahlarda av balıklarının yerini havuz balıkları aldı - Son Dakika

Sinop'ta, denizlerde 15 Nisan'da başlayan balık avı yasağının ardından tezgahlar havuz balıklarıyla doldu.

Av yasağıyla birlikte avcılığın sadece küçük teknelerle yapılabildiği kentte, tezgahlarda havuz ve kafeslerde üretilen balıklar yer aldı.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, 1 Eylül'e kadar vatandaşların daha çok havuz balıkları tüketeceğini söyledi.

Bu süreçte küçük teknelerin denize açılarak avcılık yapabildiklerini anımsatan Tuncer, "Mezgit, istavrit ve barbunya gibi balıklar avlanıyor ama az miktarlarda." dedi.

Havuz ve kafeslerde yetiştirilen somon, levrek, çipura gibi balıkların tezgahlarda bolca yer aldığına işaret eden Tuncer, "Vatandaşlarımız rahatlıkla havuz balıklarını tüketebilirler. Avcılığın tekrar başlayacağı 1 Eylül'e kadar süreç böyle devam edecek." diye konuştu.

Balıkçı Mert Kanal ise vatandaşların ramazan ayı olmasına karşın balığa gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.