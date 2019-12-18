Sinop'ta TOKİ kuyruğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop'ta TOKİ kuyruğu - Son Dakika

Sinop'ta TOKİ kuyruğu

6 saat önce

TOKİ projesi kapsamında Sinop'ta ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ilgili banka şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sinop'ta TOKİ kuyruğu, System.String[]

TOKİ projesi kapsamında Sinop'ta ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ilgili banka şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Sinop ziyaretinde müjdesini verdiği Toplu Konut İdaresi, Sinop'ta yapacağı 600 konut için düğmeye bastı. TOKİ'nin sosyal konut projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyenler, ilgili banka şubesi önünde uzun kayıt kuyrukları oluşturdu.


Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden banka şubesi önünde toplanmaya başladı. Kayıtlar sırasında 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar içinde vatandaştan bin lira ücret alınacağı belirtildi.


Sinop'ta henüz TOKİ konutlarının yapılacağı bölge belli olmadı, ancak TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar başvurular başladığı günden itibaren Meydan Kapı Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki banka şubesinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Son başvuru tarihinin 15 Ocak 2020 olduğu ifade edildi. - SİNOP

Murat Kurum, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi
Bakan Kurum: 100 bin sosyal konut kampanyası ilk defa 1 yılda yapılıyor Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı

Son Dakika Haberleri
20:50 Ankara Numune Hastanesindeki eşyaların hurdaya verildiği iddiasına yalanlama - Son Dakika
20:50 Trabzon'da 16 yıl önceki uçak kazasından kalan insan kalıntıları İspanya'ya teslim ediliyor - Son Dakika
20:48 TİKA'dan Kolombiya'daki girişimcilere tasarım ve eğitim merkezi - Son Dakika
20:46 BM, Türkiye'nin de eş başkanı olduğu Küresel Mülteci Forumu'nda yaklaşık 7,7 milyar dolar... - Son Dakika
20:44 Kemaliye altın madeni arama faaliyetlerine 'hayır' dedi - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika
20:07 Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 20:52:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinop'ta TOKİ kuyruğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]