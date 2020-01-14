Sinop'ta trafik denetimleri - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta trafik denetimleri - Son Dakika

Sinop'ta trafik denetimleri

6 saat önce

Sinop Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk alanında 2019 yılı Aralık ayı merkez, bölge ve ilçe trafik birimlerinin faaliyet raporları açıklandı.

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Sinop Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk alanında 2019 yılı Aralık ayı merkez, bölge ve ilçe trafik birimlerinin faaliyet raporları açıklandı.


Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 2019 yılı Aralık ayında 8828 araç kontrol edildi. Denetimlerde 145 araç trafikten men edildi, 25 kişinin sürücü belgesine el konuldu.


1050 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 523 araç sürücüsüne hatalı araç park etmekten, 26 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 34 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 95 kişiye muayene yaptırmamaktan, 8 Kişiye tescilsiz ve plakasız araç kullanmaktan, 90 trafik işaret veya levhalarına uymamaktan, 17 kişiye hatalı sollamadan, 8 kişiye emniyet kemeri takmamaktan, 22 kişiye mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 3 kişiye ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan, 411 kişiye de diğer kural ihlalleri başlığında cezai işlem uygulandı.


Ayrıca 2019 yılında Aralık ayında yaşanan kazalarda 1 kişinin öldüğü, 38 kişinin yaralandığı, 34 aracın da maddi hasarlı kazaya karıştığı belirtildi. - SİNOP

Aralık, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:56 Kaynak: İHA
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