Sinop'ta trafik denetimleri mart raporu - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta trafik denetimleri mart raporu

14.04.2022 11:58
Sinop'ta trafik denetimleri mart raporu

Sinop Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk alanında 2022 yılı Mart ayı merkez, bölge ve ilçe trafik birimlerinin faaliyet raporları açıklandı.

Sinop Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk alanında 2022 yılı Mart ayı merkez, bölge ve ilçe trafik birimlerinin faaliyet raporları açıklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 2022 yılı Mart ayında 23 bin 974 araç kontrol edildi. Bu bilgiler doğrultusunda Sinop'ta 137 aracın trafikten men edildiği, 44 kişinin sürücü belgesine el konulduğu ifade edildi. 679 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 345 araç sürücüsüne hatalı araç park etmekten, 45 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 103 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 153 kişiye muayene yaptırmamaktan, 18 kişiye tescilsiz ve plakasız araç kullanmaktan, 121 trafik işaret veya levhalarına uymamaktan, 331 kişiye emniyet kemeri takmamaktan, 53 kişiye mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 4 kişiye ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan, 544 kişiye de diğer kural ihlalleri başlığında cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

Ayrıca 2022 yılının Mart ayında yaşanan kazalarda, 32 kişinin yaralandığı, 29 aracın da maddi hasarlı kazaya karıştığı belirtildi. - SİNOP

YORUMLAR
500
Kastamonu'da Mart ayında polis ekiplerinden araçlara sıkı denetim Kastamonu'da Mart ayında polis ekiplerinden araçlara sıkı denetim Ters şeritten çıkan araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı Ters şeritten çıkan araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Sinop, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta trafik denetimleri mart raporu - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin tavrı konusunda açıklama yaptı: Rusya'ya karşı BM yaptırımlarını uygularız
11:57 Ozan Tufan, Beşiktaş ile anlaşma sağladı! İmza için tek bir ayrıntı halledilmeli
11:56 Devletin zirvesinden ürün takibi için dijital uygulama! Zamlara ve stokçuluğa önlem
11:35 Emre Kınay hakkında hapis talebi! Muhabire hakaret ettiği iddia edilmişti
11:28 Bahçeli'nin MHP'ye dönün dediği "mahallenin uşağı" İYİ Partili Koray Aydın mı?
11:22 Avrupa'ya gitmekten vazgeçirdi! Emre Belözoğlu aradığı futbolcuyu Galatasaray'da buldu
11:14 Genç kızın ayrılmaktan başka çaresi kalmadı! Sevgilisi kendisini Cengiz Han sanıyor
11:14 İnanılır gibi değil! 4 avcı ormanda komodo ejderine tecavüz etti
11:09 Yakın arkadaşların arasına kara kedi girdi! Tek başına single çıkarmak isteyen Elif Buse Doğan'a Serkan Çağrı'dan sert sözler
10:59 Saadet liderinden "üçüncü ittifak olabilir" açıklaması: Hedef AK Parti'den kopan yüzde 15
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 12:13:35. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta trafik denetimleri mart raporu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement