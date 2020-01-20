Son Dakika › Güncel › Sinop'ta trafik ışığının bulunmadığı kent merkezindeki kazalar KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika
Sinop'ta trafik ışığının bulunmadığı kent merkezindeki kazalar KGYS kameralarına yansıdı
6 saat önce
Sinop'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:58 Kaynak: AA
Sinop'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.
Kayıtlarda ana yolda ilerleyen otomobilin yayaya çarpması, otomobilin denize düşmesi ve bisikletli çocuğun minibüse çarpması yer alıyor.
Kayıtların devamında otomobilin park halindeki otomobile çarpması ve başka bir kazada motosikletin devrilmesi dikkati çekiyor.
Kent merkezindeki trafik ışıkları 21 yıl önce ulaşımı aksattığı gerekçesiyle kaldırılmıştı.
Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.
Son Dakika Sinop'ta Türk ve Belarus ortaklığıyla 5,5 milyon dolarlık fabrika açıldı Manchester United'ın kalecisi Sergio Romero trafik kazası geçirdi Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görünce hanımla kanımız dondu" dediği Suriyeli aile için talimatı verdi