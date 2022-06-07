Sinop'ta trafik kazalarına müdahale tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Sinop'ta trafik kazalarına müdahale tatbikatı yapıldı

07.06.2022 14:23
Sinop'ta trafik kazalarına müdahale tatbikatı yapıldı

Sinop'ta, İl jandarma Komutanlığının koordinesinde paydaş kurumların katılımıyla trafik kazalarına müdahale tatbikatı düzenlendi.

Sinop'ta, İl jandarma Komutanlığının koordinesinde paydaş kurumların katılımıyla trafik kazalarına müdahale tatbikatı düzenlendi.

Güzelceçay Tüneli içinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği devrilen bir araçtaki yaralılar, tatbikata katılan jandarma, AFAD, sağlık, emniyet, itfaiye ve Karayolları görevlilerince araçtan çıkartılarak hastaneye sevk edildi.

Tatbikatta ayrıca, ekipler arasında kaza anında koordinasyonun sağlanması da uygulamalı olarak test edildi.

YORUMLAR
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Tünellerde yaşanan kazalara acil müdahale tatbikatı yapıldı Tünellerde yaşanan kazalara acil müdahale tatbikatı yapıldı AFAD, itfaiye personeline uygulamalı eğitim verdi AFAD, itfaiye personeline uygulamalı eğitim verdi
Kaynak: AA

Jandarma, İtfaiye, Sinop, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta trafik kazalarına müdahale tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta trafik kazalarına müdahale tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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