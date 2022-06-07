Tatbikatta ayrıca, ekipler arasında kaza anında koordinasyonun sağlanması da uygulamalı olarak test edildi.

Kaynak: AA

Jandarma, İtfaiye, Sinop, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sinop'ta trafik kazalarına müdahale tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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