Sinop'ta trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika

Sinop'ta trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralı

7 saat önce

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Sinop'ta trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralı, System.String[]

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.


Kaza, Ayancık- Türkeli kara yolu Zaviye mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayancık istikametinden Türkeli istikametine gitmekte olan hayvan nakil aracı ile karşı şeritten gelen otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası yolda güvenlik önlemleri alınırken hafif şekilde yaralanan kazazedeler olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Ayancık, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ordu'da domuz gribinden bir kişi hayatını kaybetti
Tuğba öğretmenin erkek arkadaşı: Bir gece önce telefonunun şifrelerini yolladı Aşkına karşılık bulamayan kadın kazaya neden oldu! Ölümden döndü Tuğba öğretmenin asılı bulunduğu su borusu ve odanın görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 19:11:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinop'ta trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]