Son Dakika Haberleri: Sinop'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sinop'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

16 dakika önce

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sinop'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ayancık-Sinop istikametindeki 57 KK 371 plakalı araç sürücüsü Yalçın Özdaban, Dibekli köyü mevkisinde odun yüklü bir traktöre arkadan çarptı.


Kazada Arif Can Ergüden, Semih Yıldırım ve Cemal saha yaralanırken, Yalçın Özdaban hayatını kaybetti. Kazanın ardından AFAD ekipleri, sıkışan Yalçın Özdaban'ın cansız bedenini araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP

Ayancık, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da şiddetli rüzgar, dalları ağaçtan söktü
Kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcı kıskıvrak yakalandı Öfkeli damat, kayınpederinin dudağını ısırarak parçaladı Muğla'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 03:51:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]