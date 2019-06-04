Sinop'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:36 Kaynak: İHA
'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Erfelek
ilçe girişinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HN 3820 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak ters döndü. Kazada, Nehir Bozacı olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar Erfelek Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SİNOP
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