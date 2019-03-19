Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ROKETSAN mevkisinde meydana geldi. Soner Arslan(18) yönetimindeki 57 AAF 608 plakalı motorsiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan sürücü yaralandı. Yaralı, 112 Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:13 Kaynak: İHA

Sinop, 3. Sayfa
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