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Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı

44 dakika önce

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bostancılı mevkisinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen Selamettin Özcan'a (73) 33 AAK 331 plakalı otomobil çarptı. araç sürücüsü çarptı. Kazada yaralanan Özcan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:27 Kaynak: İHA
Sinop
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