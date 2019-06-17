Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı
44 dakika önce
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:27 Kaynak: İHA
'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bostancılı mevkisinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen Selamettin Özcan'a (73) 33 AAK 331 plakalı otomobil çarptı. araç sürücüsü çarptı. Kazada yaralanan Özcan, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SİNOP
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