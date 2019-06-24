Sinop'ta trafik kazası 1 yaralı
43 dakika önce
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:06 Kaynak: İHA
'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bostancılı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mediha Esen yönetimindeki 06 AK 4418 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü Esen yaralandı. Yaralı, 112 ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP
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