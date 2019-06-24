Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı
21 dakika önce
Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralıSİNOP - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:59 Kaynak: İHA
'ta trafik kazası: 1 yaralı
SİNOP - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bostancılı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mediha Esen yönetimindeki 06 AK 4418 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü Esen yaralandı. Yaralı, 112 ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil takla attı! Trafik kilitlendi
Özge Ulusoy, İstanbul seçiminin ardından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu!
İşleri bozulan iş adamı, girdiği çiğ börek işinde yok satıyor
İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin