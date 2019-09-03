Son Dakika Haberleri: Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı
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Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı

4 saat önce

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Sinop- Erfelek Yolu Çelen köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.K idaresindeki 57 AAB 068 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Erfelek, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 11:58 Kaynak: İHA
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