Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sinop - Ayancık karayolunun 10 kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayancık yönüne giden F.K. yönetimindeki 25 AAS 335 plakalı otomobil döneceği kavşağı kaçırınca aniden durdu. Bu sırada arkadan gelen F.N.Y.(63) yönetimindeki 55 ADD 08 plakalı hafif ticari araç, aniden duran otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole savrulurken araç sürücüsü F.K. ise yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Otomobil, Ayancık, Sinop, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 19:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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