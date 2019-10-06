Son Dakika Haberleri: Sinop'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
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Sinop'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

27 dakika önce

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Sinop'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Türkeli ilçe girişinde 57 AAF 871 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Gülat Elmas (66) idaresindeki 55 PL 750 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Basri Özçelik (71) olay yerinde hayatını kaybederken Bahri (63), Tahir Özçelik (51) ile Gülat Elmas yaralandı.

Yaralılardan Gülat Elmas, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Değerli Taş, Türkeli, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:24 Kaynak: AA
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