Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sinop'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karakum mevkisinde meydana geldi. Zeytinlik Mahallesi'nden kent merkezine giden Ersin Zülfikar'ın kullandığı 60 DP 666 plakalı otomobil, Karakum mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçurumdan denize yuvarlandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışmalarını zorlukla yürüten ekipler, yaklaşık bir saatlik uğraşının ardından araç içerisinden çıkardıkları yaralıları balıkçı teknesiyle deniz kıyısında bekleyen ambulansa ulaştırdı.

Sağlık ekiplerince burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar sürücü Zülfikar ile yanındaki Özlem Özalp, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:46 Kaynak: İHA

Zeytinlik, Sinop, 3. Sayfa
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