Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sinop'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

43 dakika önce

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sinop'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop- Boyabat yolu Maruf köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Battal Yılmaz'ın kullandığı 57 DE 949 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Ters dönen araçta sürücü ile birlikte Yılmaz Tevfik ve Şaban Özcan yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:35 Kaynak: İHA

Boyabat, Sinop, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana'da 15 Kişinin Yaralandığı Kazada Can Pazarı Beyazıt'ta Dehşete Düşüren Otobüs Kazası Güvenlik Kameralarına Yansıdı Lüks Rezidanstaki Sır Ölümle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Objektiflere Takılan Telefon Kılıfı Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 13:18:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]