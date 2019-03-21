Sinop'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
43 dakika önce
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sinop
'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Sinop- Boyabat
yolu Maruf köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Battal Yılmaz'ın kullandığı 57 DE 949 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Ters dönen araçta sürücü ile birlikte Yılmaz Tevfik ve Şaban Özcan yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:35 Kaynak: İHA
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