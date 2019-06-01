Sinop'ta trafik kazası: 3 yaralı
57 dakika önce
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:49 Kaynak: İHA
'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Sinop'un Boyabat ilçesi ile Kastamonu
yolu Osmanköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Emre Akça
'nın kullandığı 57 DA 873 otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 57 DB 071 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Nuray Aydın
, Nesrin Koçak
ve Murat Aydın
yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP
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