Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

28 dakika önce

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar Sinop Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı, System.String[]

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop- Boyabat kara yolunun 13. kilometresinde meydana geldi. 57 DN 678 plakalı otomobil ile 34 CF 756 plakalı otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Sinop ve Boyabat'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Boyabat, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti
İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2) Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 21:58:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]