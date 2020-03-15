Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
28 dakika önce
Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar Sinop Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:29 Kaynak: İHA
Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaza, Sinop- Boyabat kara yolunun 13. kilometresinde meydana geldi. 57 DN 678 plakalı otomobil ile 34 CF 756 plakalı otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Sinop ve Boyabat'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Öte yandan, kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.
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