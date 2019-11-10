Son Dakika Haberleri: Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı

Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı

6 saat önce

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Erdoğan Kalyoncu'nun kullandığı plakası belirlenemeyen traktör, Erfelek ilçesi Salavat Mahallesi mevkisinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş alana devrildi. Kazada, sürücü ile traktördeki Erkan Canzuma, Yusuf ve Eren Yaşar yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop ve Erfelek Devlet Hastanelerine kaldırıldı. - SİNOP

Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:09 Kaynak: İHA
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