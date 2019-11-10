Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı
6 saat önce
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:09 Kaynak: İHA
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Erdoğan Kalyoncu'nun kullandığı plakası belirlenemeyen traktör, Erfelek ilçesi Salavat Mahallesi mevkisinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş alana devrildi. Kazada, sürücü ile traktördeki Erkan Canzuma, Yusuf ve Eren Yaşar yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop ve Erfelek Devlet Hastanelerine kaldırıldı. - SİNOP
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