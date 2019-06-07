Son Dakika Haberleri: Sinop'ta trafik kazası: 7 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sinop'ta trafik kazası: 7 yaralı

1 saat önce

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sinop'ta trafik kazası: 7 yaralı, System.String[]
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop- Boyabat karayolu Yeşilyurt köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boyabat istikametine seyir halinde bulunan 41 N 3491 plakalı otomobil yaklaşık 50 metre mesafeden şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan Tayfun Yıldız, Yağmur Gümüş (22), Emine Nur Kökçü (4), Nural Kökçü(3), Sibel Yıldız(18), Yağmur Gümüş(21) ve Hira Yıldız(3) yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilerek yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:35 Kaynak: İHA
Boyabat, Sinop, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 61 ölü, 429 yaralı Otomobil kaza yaptı, sürücüsü olay yerine sağlık ekiplerinden sonra geldi Akrebin soktuğu 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti Başakşehir'de molozların arasında oynayan çocuk elektrik akımına kapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 15:38:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta trafik kazası: 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]