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Sinop'ta trafik kazası: 7 yaralı

1 saat önce

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sinop'ta trafik kazası: 7 yaralı, System.String[]
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Uğur Özbay idaresindeki 37 AAB 014 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atıp duvara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Uğur Özbay ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Boyabat 112 Servis ekipleri tarafından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:46 Kaynak: İHA
Sinop, 3. Sayfa
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