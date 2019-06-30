Son Dakika Haberleri: Sinop'ta trafik kazası: 7 yaralı
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Sinop'ta trafik kazası: 7 yaralı

33 dakika önce

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sinop'ta trafik kazası: 7 yaralı, System.String[]
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Uğur Özbay idaresindeki 37 AAB 014 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atıp duvara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Uğur Özbay ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Boyabat 112 Servis ekipleri tarafından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:11 Kaynak: İHA
Sinop, Güncel
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