Otomobilin tıra çarptığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Otomobilin tıra çarptığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti

Otomobilin tıra çarptığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 09.10.2023 12:38

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında plakası öğrenilemeyen bir otomobil tıra çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde seyir halindeki otomobil, tıra çarptı. Feci trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

TIRA ÇARPTI

Sinop-Boyabat yolu Üzümlü mevkisi Dranaz Tüneli yakınında sabah 09.00 sıralarında meydana gelen kazada, plakası öğrenilemeyen otomobil tıra çarptı.

4 KİŞİ ORACIKTA CAN VERDİ

Seyir halinde bulunan tıra arkadan çarpan otomobilin içinde sıkışan 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza yerine intikal eden sağlık ekipleri ağır yaralıyı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop'ta trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti
Sinop'ta trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Boyabat, Sinop, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Otomobilin tıra çarptığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin tıra çarptığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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