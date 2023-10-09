Otomobilin tıra çarptığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti

Sinop'un Boyabat ilçesinde seyir halindeki otomobil, tıra çarptı. Feci trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

TIRA ÇARPTI

Sinop-Boyabat yolu Üzümlü mevkisi Dranaz Tüneli yakınında sabah 09.00 sıralarında meydana gelen kazada, plakası öğrenilemeyen otomobil tıra çarptı.

4 KİŞİ ORACIKTA CAN VERDİ

Seyir halinde bulunan tıra arkadan çarpan otomobilin içinde sıkışan 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza yerine intikal eden sağlık ekipleri ağır yaralıyı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.