Sinop'ta trafik raporu: 3 bin 57 sürücüye ceza - Son Dakika
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Sinop'ta trafik raporu: 3 bin 57 sürücüye ceza

08.07.2022 12:34
Sinop'ta trafik raporu: 3 bin 57 sürücüye ceza

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 2022 Haziran ayı trafik denetim raporunu yayımladı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 2022 Haziran ayı trafik denetim raporunu yayımladı. Rapora göre denetlenen 29 bin 843 araçtan 3 bin 57 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Haziran ayında 29 bin 843 araç kontrol edildi. Denetimlerde toplamda 3 bin 57 sürücüye cezai işlem uygulandı. En çok 849 sürücüye hız ihlalinden ceza kesilirken, 212 araç trafikten men edildi, 79 kişinin de sürücü belgesine el konuldu.

Rapora göre denetlenen araçlardan; 849 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 472 araç sürücüsüne hatalı park etmekten, 230 kişiye fenni muayene yaptırmamaktan, 193 kişiye emniyet kemeri kullanmamaktan, 75 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 92 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 82 kişiye trafik işaret veya levhalarına uymamaktan, 55 araca mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 30 kişiye tescilsiz ve plakasız araç kullanmaktan, 6 kişiye hatalı sollamadan, 1 kişiye ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan, 681 kişiye ise diğer kural ihlallerinden ceza kesildi. Ayrıca 212 araç trafikten men edilirken, 79 araç sürücüsünün ise ehliyetine el konuldu.

Haziran ayında Sinop'ta meydana gelen trafik kazalarında ise 37 yaralanmalı trafik kazası ve 38 maddi hasarlı ve 1 adet ölümlü kaza meydana geldiği, bu kazalarda toplam 26 kişinin yaralandığı 1 kişinin ise yaşamını yitirdiği kaydedildi. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta trafik raporu: 3 bin 57 sürücüye ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta trafik raporu: 3 bin 57 sürücüye ceza - Son Dakika
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