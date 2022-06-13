Sinop'ta trafik raporunda 'hız ihlali' birinci sırada - Son Dakika
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Sinop'ta trafik raporunda 'hız ihlali' birinci sırada

13.06.2022 17:02
Sinop'ta trafik raporunda 'hız ihlali' birinci sırada

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 2022 Mayıs ayı trafik denetim raporunu yayımladı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, 2022 Mayıs ayı trafik denetim raporunu yayımladı. Rapora göre denetlenen 29 bin 955 araçtan en çok kesilen ceza, 946 araç ile hız ihlali oldu.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Mayıs ayında 29 bin 955 araç kontrol edildi. Denetimlerde toplamda 2 bin 712 sürücüye cezai işlem uygulandı. En çok 946 sürücüye hız ihlalinden ceza kesilirken, 153 araç trafikten men edildi, 103 kişinin de sürücü belgesine el konuldu.

Rapora göre denetlenen 29 bin 955 araçtan; 946 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 460 araç sürücüsüne hatalı park etmekten, 187 kişiye fenni muayene yaptırmamaktan, 176 kişiye emniyet kemeri kullanmamaktan, 94 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 76 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 76 kişiye trafik işaret veya levhalarına uymamaktan, 55 araca mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 15 kişiye tescilsiz ve plakasız araç kullanmaktan, 12 kişiye hatalı sollamadan, 5 kişiye ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan, 610 kişiye ise diğer kural ihlallerinden ceza kesildi. Ayrıca 153 araç trafikten men edilirken, 103 araç sürücüsünün ise ehliyetine el konuldu.

Mayıs ayında Sinop'ta meydana gelen trafik kazalarında ise 34 yaralanmalı trafik kazası ve 49 maddi hasarlı kaza meydana geldiği belirtilirken, bu kazalarda toplam 58 kişinin yaralandığı kaydedildi. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta trafik raporunda 'hız ihlali' birinci sırada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta trafik raporunda 'hız ihlali' birinci sırada - Son Dakika
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