Son Dakika Haberleri: Sinop'ta traktör devrildi: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta traktör devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Sinop'ta traktör devrildi: 1 ölü

7 saat önce

Sinop'ta traktörün devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

Sinop'ta traktör devrildi: 1 ölü, System.String[]

Sinop'ta traktörün devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında Dikmen Göktepe'de ağaç nakliyesi yapan Erol Yıldız'ın kullandığı traktör devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Erol Yıldız, Göktepe, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:43 Kaynak: İHA
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