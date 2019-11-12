Sinop'ta traktör devrildi: 1 ölü
7 saat önce
Sinop'ta traktörün devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:43 Kaynak: İHA
Sinop'ta traktörün devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında Dikmen Göktepe'de ağaç nakliyesi yapan Erol Yıldız'ın kullandığı traktör devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP
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