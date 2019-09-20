Sinop'ta tünel çıkışında kaza: 4 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde Dranaz Tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametinden Boyabat'a seyir halinde bulunan Taner Öztürk (38) idaresindeki 34 VA 5791 plakalı otomobil tünel çıkışında sollamaya çalıştığı tıra yandan vurarak karşı istikametten gelen kamyonet ile çarpıştı. Savrulan araç bariyerlere çarparak durabildi.



Araçta sıkışan kişiler itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü Taner Öztürk, Nevin Öztürk (50), İbrahim Talha Pınar (33) ve Mustafa Akkuş, 112 acil servis ekipleri tarafından Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP