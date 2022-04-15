Sinop'ta Turizm Haftası kutlandı - Son Dakika
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Sinop'ta Turizm Haftası kutlandı

15.04.2022 13:21
Sinop'ta Turizm Haftası kutlandı

Sinop'ta, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Sinop'ta, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Eski otogar mevkisinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren kortejle başlayan tören, burada gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Haftanın anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı törende, halk oyunları ve orta oyunu gösterileri sunuldu. ???????

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Cumhuriyet Meydanı, Turizm Haftası, Turizm, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta Turizm Haftası kutlandı - Son Dakika


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