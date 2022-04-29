Sinop'ta turizmciler Ramazan Bayramı tatili heyecanını yaşıyor - Son Dakika

Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Sinop'ta turizmciler, sezonu bayram tatili ile açmaya hazırlanıyor.

Bayram tatilleri ve yaz sezonunda her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan kentte, Ramazan Bayramı öncesi konaklama tesislerine rezervasyonlar yapılmaya devam ediyor.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, AA muhabirine, diğer bayram tatillerine oranla bu yıl turizm sektöründe hareketliliğin düşük olduğunu söyledi.

Tüm olumsuzluklara rağmen bayram tatiliyle turizm sezonunu açacak olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Çobanoğlu, "İçinde bulunduğumuz ekonomik bazı sıkıntılar tabii ki turizm sektörüne de yansıyor. O nedenle geçmiş yıllara göre konaklama tesislerine yapılan rezervasyon oranında bir düşüş söz konusu. Sinop özelinde ekonomik durumun yanı sıra Tarihi Cezaevi Müzesi'nin kapalı olması da bir dezavantaj yaratıyor. Çünkü cezaevi, kentin en fazla ziyaretçi ağırlayan mekanlarının başında geliyor. Müzenin restorasyon nedeniyle kapalı olması, kent turizmine olumsuz etki yapıyor." ifadelerini kullandı.

Çobanoğlu, yaz döneminin iyi geçmesini umut ettiklerini vurgulayarak, "Bayram tatiliyle başlayacak 3-4 aylık süreç, bizim açımızdan çok önemli. Şimdilik rezervasyonda istediğimiz noktada değiliz ancak daha zamanımız var. Havaların iyice ısınmasıyla hareketliliğin artacağını umut ediyoruz." dedi.