Sinop'ta turizmciler yeni imar planını bekliyor
5 dakika önce
TÜİK 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan ve yıllık 1 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan Sinop'ta, turizmciler yeni hazırlanacak imar planını bekliyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:23
TÜİK 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye
'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan ve yıllık 1 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan Sinop
'ta, turizmciler yeni hazırlanacak imar planını bekliyor.
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