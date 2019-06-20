Son Dakika Haberleri: Sinop'ta turizmciler yeni imar planını bekliyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Sinop'ta turizmciler yeni imar planını bekliyor

5 dakika önce

TÜİK 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan ve yıllık 1 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan Sinop'ta, turizmciler yeni hazırlanacak imar planını bekliyor.

Sinop'ta turizmciler yeni imar planını bekliyor, System.String[]
TÜİK 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan ve yıllık 1 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan Sinop'ta, turizmciler yeni hazırlanacak imar planını bekliyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:23 
Türkiye, Türkiye İstatistik Kurumu, Sinop, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Youtube'dan iki önemli değişiklik Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı Galatasaray ile adı anılan Welbeck için resmi açıklama! Gezici Araştırma: İstanbul seçimi anketimizi kamuoyuna açıklamayacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 16:28:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta turizmciler yeni imar planını bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]