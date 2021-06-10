Sinop'ta Türk Kızılay kan bağışı kampanyası başlattı - Son Dakika

Türk Kızılay Sinop Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı.
Atatürk Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, kan vermenin insani bir görev olduğunu söyledi.
Vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet eden Karaömeroğlu, "Özellikle pandemi sürecinde kan stoklarında azalmalar yaşandı. Yaz sezonuna girdiğimiz dönemde tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." dedi.
Karaömeroğlu, 14-19 Haziran tarihlerinde de İskele Meydanı'nda Türk Kızılay kan bağış standı açılacağını kaydetti.
Kaynak: AA
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