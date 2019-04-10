Sinop'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Yıldönümü Kutlandı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Etkinlikler kapsamında Hükümet Konağı önünde tören gerçekleştirildi. Ardından Sinop İskele Meydanı'nda devam eden törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, "Teşkilatımızın 174. kuruluş yıldönümünü hep beraber kutluyoruz. Öncelikle bu vesileyle buraya teşvik ederek bizleri onurlandıran sizlere saygılarımı arz ediyorum. Türk Polis Teşkilatı 1885'ten kurulduğu bugüne dek çağa ayak uydurabilen ve dünya üzerindeki diğer polis teşkilatlarıyla kıyaslandığında suç ve suçlularla mücadelede başarısını ispat etmiş bir teşkilattır. Her geçen gün de bu başarısına yeni ve bilimsel aktivitelerle algılar sunmakta ve kendini geliştirmeye devam etmektedir. 174. yıldönümünü kutladığımız teşkilatımızın zaman zaman hepimizin birlikte gördüğü gibi vücuduna farklı geldiğini düşündüğü şeyleri kendi bünyesinden atabilmeyi başarabilmiş bir teşkilattır. Şuna herkes emin olsun ki, Türk Polis Teşkilatı gücünü hukukun üstünlüğünden ve yasalardan alan halkın hizmetinde olan daime milli iradenin evriminde olan bir teşkilattır" dedi.



İl Emniyet Müdürü Dağdeviren'in açıklamalarının ardından program, bando gösterisi, emniyet personelleri ve özel harekat timinin geçiş töreni ile devam etti. Geçiş töreni valilik binasına kadar devam etti, tören sonunda Emniyet Teşkilatı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - SİNOP

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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