Sinop'ta üç köy karantinaya alındı - Son Dakika

Sinop'un Boyabat ilçesinde korona virüs nedeniyle üç köy karantinaya alındı.

Boyabat ilçesine Darıözü, Kartaloğlu ve Çattepe köylerinde bazı kişilerin korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Boyabat İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek amacıyla üç köyün karantinaya alınmasına karar verildi.

03.04.2020 günü saat 17.00 itibarıyla başlayan karantina uygulamasının ikinci bir değerlendirmeye kadar süreceği öğrenirken köylerin giriş ve çıkışları İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kapatıldı.

(İHA)