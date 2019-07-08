Son Dakika Haberleri: Sinop'ta uçuruma düşen çocuk öldü
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Sinop'ta uçuruma düşen çocuk öldü

1 saat önce

Sinop'ta hayvan otlatırken uçuruma düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Sinop'ta uçuruma düşen çocuk öldü, System.String[]
Sinop'ta hayvan otlatırken uçuruma düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Akbaş köyünde ormanlık alanda hayvan otlatan 15 yaşındaki Furkan Diri, uçuruma yuvarlandı.
Çocuğun uzun süre evine dönmemesi üzerine hayvanların otladığı bölgeye giden yakınları Diri'yi uçurumda buldu.
Köy halkı tarafından uçurumdan çıkarılan çocuğun sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.
Diri'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:40 Kaynak: AA
Sinop, Güncel
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