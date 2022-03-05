Uçurumda bulunan kadın cesedi ekiplerce çıkarıldı - Son Dakika
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Uçurumda bulunan kadın cesedi ekiplerce çıkarıldı

05.03.2022 10:01

Sinop'ta deniz kenarında uçurumda bulunan kadın cesedi, ekiplerin çalışmasıyla çıkartılarak morga kaldırıldı.

Sinop'ta deniz kenarında uçurumda bulunan kadın cesedi, ekiplerin çalışmasıyla çıkartılarak morga kaldırıldı.

Bozburun mevkisinde vatandaşlar tarafından yaklaşık 250 metrelik uçurumda bulunan ve bir kadına ait olduğu tespit edilen ceset, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerince yapılan çalışmayla bulunduğu yerden alındı.

Deniz polisine ait botla iskeleye getirilen ceset, burada yapılan incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Emniyet güçleri, cesedin kimliğinin belirlenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Sinop'ta dün akşam saatlerinde bulunan ceset, hava muhalefeti ve havanın kararması nedeniyle bulunduğu yerden alınamamıştı.

Uçurumda bulunan kadın cesedi ekiplerce çıkarıldı
Uçurumda bulunan kadın cesedi ekiplerce çıkarıldı
Uçurumda bulunan kadın cesedi ekiplerce çıkarıldı
Uçurumda bulunan kadın cesedi ekiplerce çıkarıldı
Uçurumda bulunan kadın cesedi ekiplerce çıkarıldı
Uçurumda bulunan kadın cesedi ekiplerce çıkarıldı
Uçurumda bulunan kadın cesedi ekiplerce çıkarıldı
Uçurumda bulunan kadın cesedi ekiplerce çıkarıldı

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Sahil Güvenlik, Sinop, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uçurumda bulunan kadın cesedi ekiplerce çıkarıldı - Son Dakika


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