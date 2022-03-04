Sinop'ta uçurumda kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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Sinop'ta uçurumda kadın cesedi bulundu

04.03.2022 21:22
Sinop'ta uçurumda kadın cesedi bulundu

Sinop'ta deniz kenarında uçurumda kadın cesedi bulundu.

Sinop'ta deniz kenarında uçurumda kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bozburun mevkisinde yaklaşık 250 metrelik uçurumda bir kişiyi hareketsiz yatarken gören vatandaşlar durumu emniyet güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Deniz Polisi, Sahil Güvenlik, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Coğrafi şartlar nedeniyle karadan ulaşım sağlanamayan bölgeye deniz yoluyla ulaşan ekipler, bir kadının cansız bedenine ulaştı.

Çalışmalara rağmen bulunduğu yerden alınamayan cenazenin yarın helikopterle alınmasının planlandığı öğrenildi.

Bu arada, ekiplerce olay yerinde yapılan aramalarda içerisinde bir kadına ait kimliğin de yer aldığı çanta bulundu.

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Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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