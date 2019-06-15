Sinop'ta üniversite öğrencilerine dalgıçlık sertifikası
2 saat önce
Sinop Üniversitesi tarafından açılan "Sualtı Araştırma Teknikleri" kursunu başarıyla tamamlayan 9 öğrenciye, dalgıçlık sertifikası verildi.
Sinop Üniversitesi
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:13 Kaynak: AA
tarafından açılan "Sualtı Araştırma Teknikleri" kursunu başarıyla tamamlayan 9 öğrenciye, dalgıçlık sertifikası verildi.
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Rektör
Yardımcısı Doç. Dr. Serap Ustaoğlu Tırıl, üniversite olarak her alanda kendilerini geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.
Su altı teknolojisinin son yıllarda gelişim gösterdiğine işaret eden Tırıl, "Öğrencilerimiz burada 10 saatlik temel eğitim aldı. Başarılı olanlara sertifikalarını takdim ettik. Umarım bu sertifika, yaşamlarında onlara yararlı olacaktır. Kursu düzenleyenlere ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.
Konuşmaların ardından öğrencilere sertifikaları verildi.
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