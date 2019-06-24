Son Dakika Haberleri: Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

52 dakika önce

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama, System.String[]
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde Onur A'nın üç farklı kişiye uyuşturucu madde verdiğini tespit etti.
Zanlının evinde yapılan aramada, saksılara ekilmiş 12 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:08 Kaynak: AA
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