Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Temiz sokaklar, mutlu şehir" sloganıyla yürütülen suç ve suçlularla mücadele kapsamında kent merkezindeki bir eve operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda daha önce farklı suçlardan aranması olduğu tespit edilen bir şüphelinin gözaltına alındığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Ekiplerimizce evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, bir adet hassas terazi, 18 adet tabanca fişeği ile 21 adet av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir."???????