Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu
2 saat önce
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Sinop
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir eve operasyon düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan hassas burunlu dedektör köpek Çevik'in de yer aldığı operasyonda zanlıya ait evde yapılan aramada bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak E.Ö. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:47 Kaynak: AA
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