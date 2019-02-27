Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu

50 dakika önce

Sinop'ta düzenlenen operasyonda 221 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Sinop'ta düzenlenen operasyonda 221 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, araçla Sinop'a uyuşturucu hap getirileceği ihbarını değerlendiren Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maruf köyü yakınlarında söz konusu aracı durdurdu.

Ekiplerce araç ile içerisinde bulunan A.T.Ö. ve B.E'nin üzerinde yapılan aramada, 10 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların Bayramca köyünde İ.K'ya ait evde konaklayacağını öğrenen ekipler, evde yaptıkları aramalarda ise 211 uyuşturucu hap daha ele geçirdi. İ.K. ile evde bulunan T.F.E. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört şüpheliden İ.K. ve T.F.E. mahkemece tutuklandı. Diğer iki zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:26 Kaynak: AA

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