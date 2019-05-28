Sinop'ta uyuşturucu operasyonu
40 dakika önce
Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:41 Kaynak: AA
'un Boyabat
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Gökdere
Mahallesi'nde tespit ettikleri iki şüpheliyi takibe aldı.
Ekiplerce Tabakhane Sokak'ta yaya olarak gezdikleri sırada durdurulan A.K. ve C.F.S'nin üzerinde yapılan aramada, 55 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheliler, gözaltına alındı.
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