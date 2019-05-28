Son Dakika Haberleri: Sinop'ta uyuşturucu operasyonu
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Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

40 dakika önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökdere Mahallesi'nde tespit ettikleri iki şüpheliyi takibe aldı.
Ekiplerce Tabakhane Sokak'ta yaya olarak gezdikleri sırada durdurulan A.K. ve C.F.S'nin üzerinde yapılan aramada, 55 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheliler, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:41 Kaynak: AA
Boyabat, Sinop, Güncel
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