Sinop'ta uyuşturucu operasyonu
3 saat önce
Sinop'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 15 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.
Sinop Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:28 Kaynak: İHA
'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 15 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından Ayancık
ilçesinde ormanlık alanda ekilmiş 90-100 santimetre boylarında 15 kök kenevir bitkisi elde edildi. Jandarma tarafından ele geçirilen kenevir bitkisine el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SİNOP
Iraklı iş adamına kadın ayarlayıp şantajla 40 bin dolar almaya çalışan çete, yakalandı Erdoğan'ın "Suriye" çıkışına ABD'den yanıt: Kabul edilemez İstanbul'da kafeterya sahibinin tartıştığı şahısa keserle saldırdığı anlar kamerada Engelli kız ve babası, muhtar adayına oy verdiği için sopalarla darp edildi