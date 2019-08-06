Son Dakika Haberleri: Sinop'ta uyuşturucu operasyonu
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Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

3 saat önce

Sinop'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 15 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Sinop'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 15 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayancık ilçesinde ormanlık alanda ekilmiş 90-100 santimetre boylarında 15 kök kenevir bitkisi elde edildi. Jandarma tarafından ele geçirilen kenevir bitkisine el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SİNOP
Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:28 Kaynak: İHA
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